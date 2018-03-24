Названы регионы, которые накроет дымом от пожаров

Ученые рассказали, какие регионы может накрыть дым от летних пожаров

Задымление от природных пожаров может угрожать в июле-августе населенным пунктам на территории Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов России и привести к ухудшению экологической обстановки, предупреждает центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

"В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.