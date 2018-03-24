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Названы регионы, которые накроет дымом от пожаров
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Ученые рассказали, какие регионы может накрыть дым от летних пожаров 

РИА Новости 24 марта 2018
Фото: РИА Новости
Задымление от природных пожаров может угрожать в июле-августе населенным пунктам на территории Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов России и привести к ухудшению экологической обстановки, предупреждает центр "Антистихия".
В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
"В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным Рослесхоза, наибольшее число пожаров в 2017 году пришлось на Якутию, Иркутскую область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятию. На долю этих регионов пришлось более 80% от общей площади лесных пожаров и свыше половины от общего количества пожаров на территории лесного фонда.
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