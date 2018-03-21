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Мосгосстройнадзор не выдавал разрешение на реконструкцию обрушившегося дома на Трубной
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Мосгосстройнадзор не выдавал разрешение на реконструкцию обрушившегося дома на Трубной 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор не выдавал разрешение на реконструкцию здания, обрушившегося в среду вечером в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Татьяна Грицкова.
Ранее источник ТАСС сообщил, что на Трубной улице в центре Москвы произошло частичное обрушение здания, которое находится на реконструкции. В пресс-службе столичного глава МЧС ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
"В нашей базе нет объекта по этому адресу. Значит, нет разрешения на строительство (реконструкцию)", — сказала Грицкова.
Площадь обрушения составляет порядка 80 кв. м — обрушился частично третий этаж и кровля здания. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения. Движение по Трубной улице полностью перекрыли, служба эвакуации транспортных средств освобождает улицу от машин, которые мешают подъезду специальной техники.
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