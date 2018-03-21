Мосгосстройнадзор не выдавал разрешение на реконструкцию обрушившегося дома на Трубной

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Мосгосстройнадзор не выдавал разрешение на реконструкцию здания, обрушившегося в среду вечером в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Татьяна Грицкова.

Ранее источник ТАСС сообщил, что на Трубной улице в центре Москвы произошло частичное обрушение здания, которое находится на реконструкции. В пресс-службе столичного глава МЧС ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

"В нашей базе нет объекта по этому адресу. Значит, нет разрешения на строительство (реконструкцию)", — сказала Грицкова.

Площадь обрушения составляет порядка 80 кв. м — обрушился частично третий этаж и кровля здания. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения. Движение по Трубной улице полностью перекрыли, служба эвакуации транспортных средств освобождает улицу от машин, которые мешают подъезду специальной техники.