В Большеглушицком районе в столкновении с фурой погиб водитель «Приоры»

В среду, 21 марта, в 19:50, в Большеглушицком районе, на 112 км автодороги Самара — Большая Черниговка произошло ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области К месту ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве двух человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы. Как пишет volga.news, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, столкнулись «Лада Приора» и большегруз. В результате дорожной аварии водитель вазовского автомобиля погиб на месте, две женщины-пассажиры легковой машины и водитель фуры не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.