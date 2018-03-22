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В Большеглушицком районе в столкновении с фурой погиб водитель «Приоры»
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В Большеглушицком районе в столкновении с фурой погиб водитель «Приоры» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта, в 19:50, в Большеглушицком районе, на 112 км автодороги Самара — Большая Черниговка произошло ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
К месту ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве двух человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы.
Как пишет volga.news, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, столкнулись «Лада Приора» и большегруз. В результате дорожной аварии водитель вазовского автомобиля погиб на месте, две женщины-пассажиры легковой машины и водитель фуры не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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