Сотрудники МЧС завершили работы на месте обрушения в здании на ул. Трубная

«Завершены работы связанные с частичным обрушением части кровли и фасада выселенного здания по адресу: ул. Трубная, д. 31. Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших, с привлечением кинологической службы. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на Главное управление МЧС по столице об обрушении фасада и кровли в трехэтажном административном здании по указанному адресу. Здание находится на реконструкции. Общая площадь обрушения составила около 80 кв. м.