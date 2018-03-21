Сотрудники МЧС завершили работы на месте обрушения в здании на ул. Трубная 

Завершены работы на месте частичного обрушения кровли и фасада выселенного здания в центре столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.
«Завершены работы связанные с частичным обрушением части кровли и фасада выселенного здания по адресу: ул. Трубная, д. 31. Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших, с привлечением кинологической службы. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на Главное управление МЧС по столице об обрушении фасада и кровли в трехэтажном административном здании по указанному адресу. Здание находится на реконструкции. Общая площадь обрушения составила около 80 кв. м.