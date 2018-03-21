МЧС: Общая площадь обрушения в здании на ул. Трубная составила 80 кв. м

Общая площадь обрушения в реконструируемом здании на ул. Трубная в центре Москвы составила 80 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.

«В оперативную дежурную службу ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: ул. Трубная, д. 31. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции на общей площади около 80 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.