Сумпосад отрезало от мира.

Как мы писали ранее из -за плохих погодных условий в Беломорском районе к некоторым поселкам дорога была отрезана. Администрация ввела режим ЧС в данном районе.

На сегодня, некоторые дома так же остались отрезанными от внешнего мира. Это стало известно из сообщения одного местного жителя.

Дома РАСПОЛОЖЕНЫ напротив станции сумпосад. здесь живут одни старики. до наших домов РАСПОЛАГАЕТСЯ дорога в полтора километра, но ее ни тко не очищает и по этому мы отрезаны от внешнего мира. из — за сильных снегопадов ее замело снова и администрации нет до этого дела. а если пожар? мы пожилые люди нам может понадобится медицинская помощь. а продовольственные продукты нам привозят на снегоходе. и такая ситуация не волнует ни кого.

— сообщил местный житель

Данную информацию нам подтвердили и в администрации района.

сейчас ВСЯ СПЕЦ. техника задействована на расчистки дорог регионального значения. дорожники вычищают центральную дорогу. когда эти работы завершаться они ОТПРАВЯТСЯ в сумпосад и другие районы.

Конкретные сроки на данный момент сказать трудно.