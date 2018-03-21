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Тепло в дома на Ставропольской вернут к концу дня
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Тепло в дома на Ставропольской вернут к концу дня 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре специалисты коммунальных служб приступили к ликвидации коммунальной аварии на улице Ставропольской. Об этом сообщили представители «ПТС».
— На пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной произошла авария на теплотрассе, — пояснили теплоэнергетики. — Сейчас аварийная бригада начала сварочные работы на поврежденном участке трубы. Жильцов близлежащих домов перевели на резервную схему теплоснабжения.
На месте работают 14 сотрудников коммунальной службы и 6 единиц спецтехники. По прогнозам представителей компании, тепло в дома вернут до конца суток.
Коммунальная авария внесла свои изменения в маршрут общественного транспорта. Автобус № 38 пустили в обход по Ново-Вокзальной и Вольской.
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