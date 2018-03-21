Тепло в дома на Ставропольской вернут к концу дня

Самаре специалисты коммунальных служб приступили к ликвидации коммунальной аварии на улице Ставропольской. Об этом сообщили представители «ПТС».

— На пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной произошла авария на теплотрассе, — пояснили теплоэнергетики. — Сейчас аварийная бригада начала сварочные работы на поврежденном участке трубы. Жильцов близлежащих домов перевели на резервную схему теплоснабжения.

На месте работают 14 сотрудников коммунальной службы и 6 единиц спецтехники. По прогнозам представителей компании, тепло в дома вернут до конца суток.

Коммунальная авария внесла свои изменения в маршрут общественного транспорта. Автобус № 38 пустили в обход по Ново-Вокзальной и Вольской.