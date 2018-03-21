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В Москве на месте ЧП с туристическим автобусом ведутся работы
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В Москве на месте ЧП с туристическим автобусом ведутся работы 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы ведут восстановительные работы на месте, где произошло ЧП с участием туристического автобуса в центре города, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что туристический автобус провалился задней частью в глубокую дыру в асфальте площадью 2,5 метра и глубиной около метра в районе Дегтярного переулка в центре столицы.
"В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы", — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в комплексе, инцидент случился из-за повышения уровня грунтовых вод, возникших в результате обильных осадков.
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