Ещё
Более 818 фактов воровства электроэнергии выявлено в Нижегородской области в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 818 фактов воровства электроэнергии выявлено в Нижегородской области в 2018 году 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
За первые два месяца 2018 года специалисты «Нижновэнерго» выявили 818 фактов хищения электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении, потери энергокомпании превысили 15, 5 млн кВт/ч. Ущерб составил более 50 млн рублей. В результате хищений электроэнергии могут происходить перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
В указанный период было проведено 365 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 88 составили случаи бездоговорного и 730 — безучетного потребления электроэнергии. В 15 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков.
Нарушители будут привлечены к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Кроме того, они обязаны будут компенсировать ущерб электросетевой компании.
Newsroom24: последние новости
Горевший внедорожник потушили в Нижнем Новгороде вечером 19 марта Электроснабжение пяти многоквартирных домов прервано в Нижнем Новгороде 9 домов в Канавинском районе останутся без воды 19 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него230
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором321
США пригрозили привлечь РФ к ответственности94
Назван возможный преемник Лаврова91
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение