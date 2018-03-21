Более 818 фактов воровства электроэнергии выявлено в Нижегородской области в 2018 году

За первые два месяца 2018 года специалисты «Нижновэнерго» выявили 818 фактов хищения электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, потери энергокомпании превысили 15, 5 млн кВт/ч. Ущерб составил более 50 млн рублей. В результате хищений электроэнергии могут происходить перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

В указанный период было проведено 365 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 88 составили случаи бездоговорного и 730 — безучетного потребления электроэнергии. В 15 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков.

Нарушители будут привлечены к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Кроме того, они обязаны будут компенсировать ущерб электросетевой компании.