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В ДТП на улице Елизарова пострадали два пенсионера
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В ДТП на улице Елизарова пострадали два пенсионера 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
На перекрестке Елизарова — Харьковская сегодня, 21 марта, в 17 часов столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Chevrolet. По информации ГИБДД, авария произошла после того, как девушка за рулем иномарки нарушила требование дорожного знака при повороте. На место аварии приехали четыре сотрудника МЧС и скорая помощь. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в автомобиле ВАЗ — мужчина и женщина 1961 и 1960 годов рождения. Одного из пострадавших доставили в больницу. — Вызов поступил в 16.53, бригада скорой помощи прибыла на место ДТП в 17.00. Пациента доставили в ОКБ No2, — рассказали в пресс-службе станции скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.
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