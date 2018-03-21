В ДТП на улице Елизарова пострадали два пенсионера 

На перекрестке Елизарова — Харьковская сегодня, 21 марта, в 17 часов столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Chevrolet. По информации ГИБДД, авария произошла после того, как девушка за рулем иномарки нарушила требование дорожного знака при повороте. На место аварии приехали четыре сотрудника МЧС и скорая помощь. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в автомобиле ВАЗ — мужчина и женщина 1961 и 1960 годов рождения. Одного из пострадавших доставили в больницу. — Вызов поступил в 16.53, бригада скорой помощи прибыла на место ДТП в 17.00. Пациента доставили в ОКБ No2, — рассказали в пресс-службе станции скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.