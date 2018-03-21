Ещё
Спасать водителей на дороге к Селезневке в Волгограде отправилось МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасать водителей на дороге к Селезневке в Волгограде отправилось МЧС 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
В Тракторозаводской район Волгограда на улицу Аллюминиевую с минуты на минуту прибудет тяжелая инженерная техника ГУ МЧС России по Волгоградской области. Полуметровые ледяные наросты на дороге, угрожающие безопасности волгоградских водителей, будут устранять с помощью гусеничного тягача БАТ-М.
Мобильная группа Специализированной части МЧС перекинута на дорогу, соединяющую Третью Продольную магистраль и поселок Селезневка в ответ на сложившуюся там ситуацию. Уже который день десятки машин застреваеют в непроходимой колее. — Для нормализации движения и оказания помощи водителям на улице Алюминиевая в составе мобильной группы Специализированной пожарно-спасательной части провдет работу тяжелая инженерная техника БАТ-М, а также снегоходы, высокопроходимые квадроциклы, — сообщили V1.ru в региональном управлении МЧС. — Из-за непогоды на дороге между Третьей Продольной и Селезневкой образовались крупные наледи, которые не позволяют машинам бесприпятсвенно и безаварийно осуществлять движение.
v1.ru: последние новости
Деньги и власть: как мэрия Волгограда унаследовала здание царицынского банка Эвакуаторщики оставили волгоградку с грудным ребенком без машины на холоде На площади Ленина в центре Волгограда построят новое здание областного суда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него230
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором321
США пригрозили привлечь РФ к ответственности94
Назван возможный преемник Лаврова91
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение