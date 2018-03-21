Спасать водителей на дороге к Селезневке в Волгограде отправилось МЧС 

В Тракторозаводской район Волгограда на улицу Аллюминиевую с минуты на минуту прибудет тяжелая инженерная техника ГУ МЧС России по Волгоградской области. Полуметровые ледяные наросты на дороге, угрожающие безопасности волгоградских водителей, будут устранять с помощью гусеничного тягача БАТ-М.
Мобильная группа Специализированной части МЧС перекинута на дорогу, соединяющую Третью Продольную магистраль и поселок Селезневка в ответ на сложившуюся там ситуацию. Уже который день десятки машин застреваеют в непроходимой колее. — Для нормализации движения и оказания помощи водителям на улице Алюминиевая в составе мобильной группы Специализированной пожарно-спасательной части провдет работу тяжелая инженерная техника БАТ-М, а также снегоходы, высокопроходимые квадроциклы, — сообщили V1.ru в региональном управлении МЧС. — Из-за непогоды на дороге между Третьей Продольной и Селезневкой образовались крупные наледи, которые не позволяют машинам бесприпятсвенно и безаварийно осуществлять движение.