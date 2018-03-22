Сотрудники МЧС спасали водителей в Волгограде с помощью гусеничного тягача

Спасатели вышли 21 марта на улицу Алюминиевую в Тракторозаводском районе Волгограда с тяжелой инженерной техникой для расчистки дороги, чтобы машины не застревали здесь из-за наледи.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, специализированная пожарно-спасательная часть доставила на север города гусеничный тягач БАТ-М, чтобы нормализации движения на проезжей части и оказания помощи застрявшим водителям.

Напомним, что спасатели уже не первый год выходят на дороги Волгограда с гусеничным тягачом для ликвидации ЧС на трассах, возникших из-за непогоды.