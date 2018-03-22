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Сотрудники МЧС спасали водителей в Волгограде с помощью гусеничного тягача
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Сотрудники МЧС спасали водителей в Волгограде с помощью гусеничного тягача 

АиФ Волгоград 29 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Спасатели вышли 21 марта на улицу Алюминиевую в Тракторозаводском районе Волгограда с тяжелой инженерной техникой для расчистки дороги, чтобы машины не застревали здесь из-за наледи.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, специализированная пожарно-спасательная часть доставила на север города гусеничный тягач БАТ-М, чтобы нормализации движения на проезжей части и оказания помощи застрявшим водителям.
Напомним, что спасатели уже не первый год выходят на дороги Волгограда с гусеничным тягачом для ликвидации ЧС на трассах, возникших из-за непогоды.
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