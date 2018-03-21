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Асфальт просел на одной из улиц в центре Москвы
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Асфальт просел на одной из улиц в центре Москвы 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Автобус застрял на Дягтярном переулке в Москве из-за проседания асфальта, коммунальные службы проводят необходимые работы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.
«В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что данный инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.
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