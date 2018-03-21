«Полыхало шесть часов». Ангарчане возмущены работой пожарных

Поздно и без воды

Возгорание в здании бывшей швейной фабрики, перепрофилированной в торговый дом «Центр», началось накануне вечером примерно в 18-50. Очевидцы заметили дым и пламя в складском помещении, пристроенном к зданию центра и сразу вызвали пожарных. По их словам, спасатели приехали примерно через 20-25 минут — к этому времени в здании уже горело 60 квадратных метров кровли.

«В 18-55 звонок пожарным уже точно сделали, однако первая машина приехала только после 19, — замечает одна из продавщиц ТЦ Елена К. — К тому времени всех посетителей и продавцов уже оповестили об эвакуации, почти все сами вышли. Вообще эвакуация прошла самостоятельно, без помощи спасателей».

Поздний приезд не единственная претензия ангарчан к спасателям. По словам очевидцев, прямо в разгар тушения пожарным «не хватило воды».

«Начало пожара я не видела, мне передали продавцы. Но когда приехала к зданию центра, примерно в 21-30, наблюдала, как пожарные переместились на перекресток Горького и Московской. От магазина перекресток отделяет целый жилой дом. Оказалось, у пожарных возникли проблемы с водой, им пришлось подключаться к пожарным кранам, минимум, в ста метрах от огня. Говорят, в пожарных гидрантах поближе просто не было воды, — рассказывает предпринимательница, арендующая помещение в сгоревшем ТЦ, Алена Макеева. — Я, конечно, не специалист, но согласитесь, возникают вопросы о профессионализме огнеборцев».

Именно с неэффективностью спасательных работ арендаторы ТЦ связывают тот факт, что тушение продолжалось свыше 6 часов, а в огне пострадала в итоге большая часть здания — сгорели крыша, четвертый и третий этаж бывшей фабрики общей площадью свыше квадратных метров.

Многие предприниматели остались на пепелище даже после завершения пожарных работ, опасаясь вандалов и стараясь, как можно точнее оценить ущерб. По словам очевидцев, сегодня утром на месте ЧП дежурили десятки арендаторов, пытающихся выяснить, что осталось от их бизнеса после пожара. Однако из-за опасности обрушения выгоревшее здание оцепила полиция, категорически запретив проход.

«Да уже ясно, что убытки большие. Даже у тех, кого огонь напрямую не коснулся — все вещи дымом пропахли, водой залиты — только на выброс, — сетует один из коммерсантов Олег С. — Кошмар в том, что у многих страховки нет. Вот у меня закончилась месяц назад, так и не дошли руки продлить. Убытки на сотни тысяч, хорошо все живы».

Хлам и ветер

Точную причину возгорания в ГУ МЧС по Приангарью до сих пор не установили, эксперты продолжают работу на пепелище, однако одной из самых вероятных версий спасатели считают неосторожное обращение с огнем.

«Весь двор ТЦ захламлен мусором, бумажными коробками, которые серьезно повлияли на быстрое распространение пламени. Это грубейшее нарушение требований пожарной безопасности, — объяснил долгое тушение центра замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов. — Тушение затрудняла и особенная архитектура здания — оно многоуровневое, разной этажности, много пристроев».

Сами продавцы на условиях анонимности признаются, что на заднем дворе ТЦ нередко собирались курильщики, потушенные сигареты оставляли там же. по словам других метсных жителей, камеры зафиксировали курящих подростков. Тем не менее, арендаторы не думают, что курильщики стали причиной пожара, поскольку очаг находился внутри складского помещения, а не снаружи.

Примечательно, что пожарные подтвердили сообщения горожан о том, что тушение осложнили проблемы в системе противопожарного водоснабжения. «Для бесперебойной подачи воды не хватило давления, — подтвердили в пресс-службе МЧС по региону. — Надзорные органы будут проверять „Водоканал“.

Еще одной причиной затяжного тушения пожарные называют порывистый ветер до 15 метров в секунду, зафиксированный вчера вечером в Ангарске . По данным МЧС, на ЧП в тот вечер отправилось 57 человек личного состава Ангарского пожарно-спасательного гарнизона, 16 единиц техники.

Ждем всегда

Интересно, что жителей других районов Ангарска совсем не удивило длительное ожидание пожарных у загоревшегося ТЦ — по словам горожан, приезд спасателей не раньше чем через 20-25 минут в городе на 230 тысяч человек стал обычным делом.

»На прошлой неделе был показательный случай — напротив дома загорелся КамАЗ. Пожарным позвонили, они приехали через 23 минуты! К этому времени рядом стоявший погрузчик потушил машину — он ковшом прямо из лужи черпал воду. Если бы не находчивый водитель, через 20 минут оба бензобака КамАЗа точно бы бабахнули. Наш и три дома по соседству остались бы без стекол», — вспоминает ангарчанка Наталья Шипотько.