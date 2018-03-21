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В Ленинградской области пожарные спасли от огня шесть собак
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В Ленинградской области пожарные спасли от огня шесть собак 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шесть собак, закрытых в вольере возле дачного дома, спасли от огня пожарные в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"На момент прибытия в СНТ «Лепсе» дачный дом горел по всей площади. Собственники дома обратились к пожарным с просьбой спасти собак, которые были закрыты в вольере в нескольких метрах от полыхающего здания", — сказал собеседник агентства, добавив, что владельцы собак боялись, что их питомцы могут задохнуться от едкого дыма.
Он отметил, что пожарные немедленно принялись спасать животных, оказавшихся в западне.
"Пожар был ликвидирован, а шесть перепуганных, но целых собак были рядом с хозяевами", — отметил представитель ведомства.
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