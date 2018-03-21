В Ленинградской области пожарные спасли от огня шесть собак

"На момент прибытия в СНТ «Лепсе» дачный дом горел по всей площади. Собственники дома обратились к пожарным с просьбой спасти собак, которые были закрыты в вольере в нескольких метрах от полыхающего здания", — сказал собеседник агентства, добавив, что владельцы собак боялись, что их питомцы могут задохнуться от едкого дыма.

Он отметил, что пожарные немедленно принялись спасать животных, оказавшихся в западне.

"Пожар был ликвидирован, а шесть перепуганных, но целых собак были рядом с хозяевами", — отметил представитель ведомства.