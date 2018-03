В махачкалинском ресторане «Пиросмани» произошел пожар (видео)

По данным службы МЧС Дагестана, горит крыша заведения. На данный момент дополнительная информация уточняется.

🔥🔥🔥Сейчас в Махачкале Горит кафе Пиросмани на улице Пушкина возле Аварского театра. Пожарных бригад пока нет. A post shared by Реклама 8 (988) 691-38-83 (@tut.dagestan) on Mar 21, 2018 at 7:18am PDT Фото: restaurant-pirosmani