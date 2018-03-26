В Кирове на Профсоюзной горел дом

ГУ МЧС России по Кировской области сообщили о пожаре на улице Профсоюзной. Там огонь охватил нежилое помещение. Возгорание началось сегодня в 17:26 в доме №7. Из окон здания пошел густой дым. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов, «скорая» и сотрудники газовой службы.

К 17:53 пожар уже удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал. Для тушения огня привлекались 21 человек и 7 единиц техники. На данный момент причина пожара уточняется.

Фото — ГУ МЧС России по Кировской области