Самые грязные и вонючие места на планете: держись подальше!

В этих городах нет демонов и монстров. По их улицам не разгуливают зомби, но все равно — находиться в них страшно и опасно.

Несмотря на многочисленные плюсы технологического прогресса, есть у него и «темная сторона» — разнообразные отходы, которые пока никак не могут переработать полностью.

Вчера весь мир отмечал День Земли. И раз это наш единственный дом (во всяком случае, пока Маск не спешит со своими колониями), то мы предлагаем взглянуть на самые грустные и ужасные места, которые изуродовали люди.

Сентрейлия

@s4mmyheck

Сайлент-Хилл, может быть, и выдуманный город, а вот Сентрейлия — нет. Она, кстати, и стала прототипом для известного жуткого местечка из одноименной серии видеоигр. До 1962 года это был обычный, ничем не примечательный городок в американском штате Пенсильвания. Но все изменилось после того, как начался пожар, который длится уже более полувека.

По иронии судьбы, этот пожар спровоцировали пожарные, которые подожгли мусорную свалку в одной из шахт. Огонь не затушили достаточно хорошо, и в итоге загорелся подземный уголь.

От постоянного горения воздух пропитался углекислым газом, и в 1984 году большую часть города переселили. По непонятным причинам несколько человек от предложения переехать отказались. Сейчас это место привлекает туристов — охотников за острыми ощущениями.

Свой статус «самого горячего города Америки» Сентрейлия потеряет еще не скоро — ученые подсчитали, что залежей угля в этой местности хватит еще на 250 «жарких» лет.

Ляньчжоу

@mphotography.film

Этот город мог бы понравиться Ежику — ищи Лошадку в тумане, хоть с утра и до самого вечера. Из 500 крупнейших китайских городов всего пять могут похвастаться воздухом, который соответствует международным стандартам.

И хотя «экологическая катастрофа» — словосочетание, которое описывает многие мегаполисы Поднебесной, звание «самого-самого» заслужил Ляньчжоу.

Особенности ландшафта вместе с огромным числом промышленных предприятий привели к тому, что смог практически не покидает улицы. Дышат им более трех миллионов человек.

В качестве развлечения можно сходить на местную речку Хуанхэ, в которой, по непроверенным данным, можно встретить все элементы таблицы Менделеева.

@_moro92

Туристический город в Мексике с красивыми пляжами и дорогими отелями. Что в нем может быть ужасного? А то, что он признан самым вонючим в мире.

Мы не знаем, принято ли дарить там дамам цветы — из-за ужасного зловония канализаций толку от них будет мало. Навязчивый запах отходов человеческой жизнедеятельности смущает и удивляет туристов, а местные жители относятся к нему философски — не нравится? Тогда закрой дверь поплотнее.

Фото Rachel Strohm, flickr.com Из чего состоит воздух? Из кислорода и углекислого газа — скажешь ты. А жители Аккры добавят — а еще из свинца, кадмия, диоксинов и фуранов (загугли, если интересно, что это).

Этот город, с одной стороны — столица Ганы (страна в Африке) и туристическое (!) место, а с другой — одна из самых больших свалок в мире. И не чего-нибудь, а электроники. Ежегодно сюда со всех уголков планеты прибывает более 215000 тонн сломанных и б/у предметов.

Некоторые из них ремонтируют и перепродают, но большую часть сжигают на окраине. Со всеми вытекающими (вернее, испаряющимися) токсинами в воздух. Часть химикатов попадает и в почву, поэтому картошку тут никто не выращивает.