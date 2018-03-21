Двоих водителей доставили в больницу после аварии в Приморском районе 

Мужчины получили травмы разной степени тяжести после столкновения в Приозерском районе 21 марта. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе МЧС региона
Авария произошла утром рядом с поселком Шувалово. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля. Медики госпитализировали водителей в ближайшую больницу. Об их состоянии ничего не известно.
По данным ГУ МЧС по Ленинградкой области, на месте происшествия работала дежурная смена 113 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. На место приехали три спасателя.