Двоих водителей доставили в больницу после аварии в Приморском районе

Мужчины получили травмы разной степени тяжести после столкновения в Приозерском районе 21 марта. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе МЧС региона

Авария произошла утром рядом с поселком Шувалово. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля. Медики госпитализировали водителей в ближайшую больницу. Об их состоянии ничего не известно.