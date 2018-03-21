В городе Вельск загорелся пассажирский автобус

В момент возгорания в салоне находился только водитель. Об этом сообщает ARH112.

Кроме водителя, в автобусе никого не было. Старый «ПАЗ» не доехал до конечной остановки — железнодорожного вокзала — около 400 метров. На улице Гагарина водитель, почувствовав запах дыма, остановился и предпринял попытки самостоятельного тушения. Два порошковых огнетушителя, вылитых на очаг, не помогли — пламя распространилось по всему салону. Мобильный телефон водителя остался в кабине, поэтому позвонить пожарным он не мог. Помощь вызвали проезжавшие мимо автомобилисты. «ПАЗик» значительно поврежден огнем и вряд ли подлежит восстановлению — салон полностью выгорел, поврежден моторный отсек. Причина пожара — неисправность электропроводки автобуса.