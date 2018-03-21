Около 1 млрд руб. выделят на борьбу с лесными пожарами в Забайкалье в 2018 году 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2018 году увеличило финансирование на борьбу с лесными пожарами почти в два раза по сравнению с 2017 годом — до 995 млн рублей. Об этом в среду журналистам сообщила губернатор региона Наталья Жданова, после своего выступления на «Часе субъекта» в Совете Федерации в рамках Дней Забайкальского края, которые проходят в верхней палате парламента с 19 по 21 марта.
"Финансы [на борьбу с лесными пожарами] мы увеличили в разы, а именно — в два раза по сравнению с прошлым годом. В этом году финансирование увеличилось на 455 млн руб. и в целом составляет сейчас почти миллиард — 995 млн руб. ", — сказала Жданова отметив, что подготовка к пожароопасному периоду ведется по нескольким направлениям включая: кадры, технику, мобилизацию волонтеров и увеличение финансирования.
"У нас есть такая задумка — обеспечить все сельские поселения тракторами для того, чтобы они делали опашку своих поселений, чтобы уберечь их от пожара", — добавила губернатор.
Жданова отметила, что уже закуплено несколько единиц летной техники для тушения пожаров — это вертолеты МИ-8 и самолеты ЯК-40.