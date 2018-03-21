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В Орле расселённые дома начали спасать от бомжей
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В Орле расселённые дома начали спасать от бомжей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
На рабочем совещании в администрации города накануне, 20 марта, был рассмотрен вопрос об ограничении доступа в аварийные расселённые дома.
В частности была рассмотрена проблема расселенного дома №5 «а» на улице Старо-Московской, где поселились бомжи.
Как сообщил замглавы Олег Минкин, в настоящее время определена стоимость первоочередных работ и к ним приступят в ближайшее время. Планируется, что работы будут проводиться в два этапа. На первом этапе рабочие заколотят окна и двери при помощи подручных средств, а на втором этапе аварийные дома оградят, а затем, снесут или законсервируют.
Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что в Орле десятки расселенных домов десятки и многие из них стоят на центральных улицах с открытыми окнами.
— В дома попадают мусор, окурки, заходят люди, ведущие асоциальный образ жизни, иногда случаются пожары. Поэтому срочно примите меры по ограничению доступа в эти дома. На это не потребуется больших денег, — приводит слова главы города пресс-служба.
Напомним, глава администрации Александр Муромский на совещании 13 марта поручил до конца месяца перекрыть доступ в аварийные дома, которые подлежат сносу. В домах, которые не могут быть снесены из-за статуса объектов культурного наследия, он поручил заколотить окна и двери, чтобы исключить проникновение в них бомжей и обезопасить от возникновения пожаров.
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