«Ругала власть»: челябинка бросила венок в Вечный огонь в центре города

Вечером в среду, 21 марта, женщина бросила венок в Вечный огонь в центре Челябинска . Свидетелями происшествия стали несколько прохожих, один из них снял инцидент на видео. Полиция начала проверку.

Бросила венок в вечный огонь

— Женщина взяла венок у памятника добровольцам-танкистам на Кировке, — рассказал 74.ru челябинец Антон. — Она его донесла до Вечного огня и бросила прямо в пламя. По счастливой случайности он не загорелся. Я пытался узнать у неё, зачем она это делает. Но на это она неразборчиво отвечала, ругала власть, говорила, что раньше страну не доводили до такого состояния, и ещё какую-то опасность упоминала. Женщина явно не в себе, иначе не могу объяснить её поступок.

По словам очевидцев, венок тут же вытащили из огня. При этом женщина быстро скрылась с места происшествия, и задержать её не удалось. 74.ru обратился в полицию. По видео информацию об инциденте зарегистрировали, будет проведена проверка.