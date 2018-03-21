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«Ругала власть»: челябинка бросила венок в Вечный огонь в центре города
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«Ругала власть»: челябинка бросила венок в Вечный огонь в центре города 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Вечером в среду, 21 марта, женщина бросила венок в Вечный огонь в центре Челябинска. Свидетелями происшествия стали несколько прохожих, один из них снял инцидент на видео. Полиция начала проверку.
Бросила венок в вечный огонь
— Женщина взяла венок у памятника добровольцам-танкистам на Кировке, — рассказал 74.ru челябинец Антон. — Она его донесла до Вечного огня и бросила прямо в пламя. По счастливой случайности он не загорелся. Я пытался узнать у неё, зачем она это делает. Но на это она неразборчиво отвечала, ругала власть, говорила, что раньше страну не доводили до такого состояния, и ещё какую-то опасность упоминала. Женщина явно не в себе, иначе не могу объяснить её поступок.
По словам очевидцев, венок тут же вытащили из огня. При этом женщина быстро скрылась с места происшествия, и задержать её не удалось. 74.ru обратился в полицию. По видео информацию об инциденте зарегистрировали, будет проведена проверка.
На мемориалах в Челябинской области регулярно происходят случаи вандализма. В январе этого года в Коркино хулиганы потушили пламя монумента «Вечный огонь», забросав его снегом. Случившееся попало на камеры наружного видеонаблюдения. В сентябре 2017 года мировой суд в Златоусте приговорил к 240 часам обязательных работ 18-летнюю Полину Корчагину, которая сожгла венок на мемориальном комплексе работникам Златоустовского машзавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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