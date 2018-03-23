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Подразделения МЧС в Алтайском крае приведены в повышенную готовность из-за половодья
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Подразделения МЧС в Алтайском крае приведены в повышенную готовность из-за половодья 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Подразделения МЧС РФ в Алтайском крае переведены в режим повышенной готовности в связи с половодьем в регионе, подготовлены пункты временного размещения (ПВР) для жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного паводка. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник краевого главка министерства Игорь Лисин.
"В Чарышский и Краснощековский районы, откуда поступила информация о росте уровня талых вод, направлены оперативные группы главка. В готовность к выдвижению приведена аэромобильная группировка. Главам муниципальных образований рекомендовано перевести органы местного самоуправления, силы и средства муниципального звена РСЧС в режим повышенной готовности. Подготовлены пункты временного размещения для людей, чьи дома могут попасть в зону подтопления", — сказал он.
В настоящее время сильные осадки и затруднение стока воды ожидаются на притоках рек Ануй, Песчаной, Чарыш, Алей. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах, отмечают в ведомстве. В краевом ГУ МЧС РФ организован оперативный штаб.
Как сообщалось ранее, в Алтайском крае подтопило три населенных пункта.
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