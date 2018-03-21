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В Тарманах из многоэтажки, где загорелся балкон, эвакуировали 26 человек
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В Тарманах из многоэтажки, где загорелся балкон, эвакуировали 26 человек 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Балкон высотки на Верхнетарманской, 1 загорелся в эту среду, 21 марта. Пожарных сразу вызвали неравнодушные очевидцы, которые заметили задымление на втором этаже.
Эвакуированные жильцы дом и случайные прохожие внимательно следили, как пожарные спасают одну из квартир
— 13 наших сотрудников и четыре единицы спецтехники прибыли на вызов в 16:17. Из зоны возгорания эвакуировано 26 человек. Прямо сейчас на месте работают дознаватели. Им предстоит выяснить причины возгорания, — рассказал 72.ru заместитель начальника пресс-службы областного МЧС Геннадий Грибич.
На данный момент пожар уже полностью потушен. Погибших и пострадавших — нет.
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