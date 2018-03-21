Ещё
Голубев: «К 1 мая все города и районы Ростовской области должны подготовиться к сезону пожаров»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голубев: «К 1 мая все города и районы Ростовской области должны подготовиться к сезону пожаров» 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал, чтобы до 1 мая все города и районы региона подготовились к пожароопасному сезону. Об этом он заявил на очередном заседании регионального правительства.
По мнению Голубева, особое внимание нужно уделить профилактике лесных пожаров.
— Если при нас лес сгорит, то дай бог, чтобы наши внуки застали восстановленный на этом месте лес. У всех одна задача — сохранять то, что имеется. Наш успех не в том, чтобы тушить и делать компенсационные высадки, а в том, чтобы не допустить пожара в лесу, — сообщил Василий Голубев.
Губернатор поручил своим подчиненным регулярно проверять силы, средства и готовность противопожарных подразделений к любой нештатной ситуации.
Кроме того, Василий Голубев потребовал, чтобы на регулярной основе проводились рейды против выжигания сухой травы, а виновных привлекали к административной ответственности.
В декабре прошлого года в Ростовской области создана специальная группа для ликвидации лесных пожаров. Она насчитывает три тысячи человек, тысячу спецмашин и другое оборудование. К работе подготовили уже 14 пожарно-химических станций. В этом году видеонаблюдение будет вестись с 50 разных точек, что позволит быстро среагировать на лесной пожар. Для наземного мониторинга разработали 343 маршрута для патрулирования протяженностью около 43 тысяч километров.
161.ru: последние новости
На застройщика, из-за которого рухнула стена жилого дома в центре Ростова, завели уголовное дело В центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле «зебры» коробки Ростовские пожарные спасли кота, упавшего с лоджии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него232
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»58
США пригрозили привлечь РФ к ответственности94
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором333
Назван возможный преемник Лаврова91
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение