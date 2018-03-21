Голубев: «К 1 мая все города и районы Ростовской области должны подготовиться к сезону пожаров»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал, чтобы до 1 мая все города и районы региона подготовились к пожароопасному сезону. Об этом он заявил на очередном заседании регионального правительства.

По мнению Голубева, особое внимание нужно уделить профилактике лесных пожаров.

— Если при нас лес сгорит, то дай бог, чтобы наши внуки застали восстановленный на этом месте лес. У всех одна задача — сохранять то, что имеется. Наш успех не в том, чтобы тушить и делать компенсационные высадки, а в том, чтобы не допустить пожара в лесу, — сообщил Василий Голубев.

Губернатор поручил своим подчиненным регулярно проверять силы, средства и готовность противопожарных подразделений к любой нештатной ситуации.

Кроме того, Василий Голубев потребовал, чтобы на регулярной основе проводились рейды против выжигания сухой травы, а виновных привлекали к административной ответственности.

В декабре прошлого года в Ростовской области создана специальная группа для ликвидации лесных пожаров. Она насчитывает три тысячи человек, тысячу спецмашин и другое оборудование. К работе подготовили уже 14 пожарно-химических станций. В этом году видеонаблюдение будет вестись с 50 разных точек, что позволит быстро среагировать на лесной пожар. Для наземного мониторинга разработали 343 маршрута для патрулирования протяженностью около 43 тысяч километров.