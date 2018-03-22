МЧС не нашло превышений ПДК вредных веществ в Волоколамске

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В ночь на среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона.

"В течение суток на месте работала оперативная группа НЦУКС, лабораториями ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 8 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Московской области введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Шестого марта глава Волоколамского района принял постановление по минимизации выхода токсичных газов с полигона «Ядрово».

"В круглосуточном режиме организована совместная работа оперативной группы и двух передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС России. Организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха", — добавил собеседник агентства.