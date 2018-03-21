Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек

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В подъезды, не пострадавшие от взрыва газа в Мурманске, вернут свет и тепло

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