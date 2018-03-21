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Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек
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Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВСЕГО ЗА МЕДПОМОЩЬЮ В ПОДМОСКОВНОМ ВОЛОКОЛАМСКЕ ОБРАТИЛИСЬ 57 ЧЕЛОВЕК — ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
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