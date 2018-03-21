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Год футбола и ремонта: донские власти пообещали к осени привести в порядок 86 зданий
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Год футбола и ремонта: донские власти пообещали к осени привести в порядок 86 зданий 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Фасады и крыши 29 ростовских зданий отремонтируют к мундиалю. Кроме того, к 1 сентября на Дону отремонтируют 57 зданий, которые являются объектами культурного наследия. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
— На ремонт крыш и фасадов в Ростове потратят 132 миллиона рублей из областного бюджета, это на 4 миллиона больше, чем планировали ранее. Все работы закончат до 1 июня. А до 1 сентября этого года отремонтируют 57 зданий, которые являются объектами культурного наследия, их ремонт будет контролировать специальная комиссия, — сказал Майер.
В городе есть дома, которые отремонтировали некачественно. Министр ЖКХ заверил, что все замечания устранят до 1 апреля.
— Во время капремонта возникли проблемы с отдельными подрядчиками. Например, «Феликс» и «Рестстрой» не исполнили свои обязательства по ремонту двух домов в Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, 77/27 и улице Большой Садовой, 25. Ремонт в этих домах планируют завершить до 1 июня, — сообщил Андрей Майер.
161.ru уже писал о проблемном доме на улице Серафимовича. Рабочие сняли крышу и постелили вместо неё полиэтилен — в таком виде здание простояло больше месяца. Работы там должны были закончить в сентябре 2017 года.
Всего в Ростовской области в 2018 году планируют отремонтировать 1333 дома. В 2017 году их было 779. В 65 домах Ростова в прошлом году отремонтировали фасады и крыши, в 8 домах — укрепили фундамент.
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