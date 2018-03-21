В историческом центре Казани построят новые жилые комплексы

Проекты строительства и реконструкции жилых домов рассмотрели в исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии Казани

Главный архитектор города Татьяна Прокофьева представила жилой комплекс по ул. Япеева. По ее словам, особенностью этого участка является то, что на этом месте находился объект культурного наследия, который утерян. Архитектор пояснила, что одной из задач было воссоздать объект, но не на том месте, где он находился, немного в стороне.

Затем члены рабочей группы рассмотрели жилой комплекс на ул. Калинина. Автор проекта отметил, что первые этажи сдадут в аренду, остальные будут жилыми. В доме также предусмотрен подземный паркинг.

Еще один жилой комплекс планируется разместить на пересечении улиц Айвазовского и Овражной.

«Красивый современный проект, который было сложно вписать в существующий рельеф», — отметила Татьяна Прокофьева.

Кроме того, члены рабочей группы одобрили проекты ресторана на ул. Гладилова, комплекса жилых домов и здания с торговыми и офисными помещениями в квартале, ограниченном улицами Деловая, 25 лет Октября и 1 Мая; центр бытового обслуживания по ул. Энгельса, торгового здания по ул. Клары Цеткин, индивидуальных жилых домов по улицам Камала и Щепкина.