Подача тепла ограничена в больницу скорой помощи и еще 40 зданий в Красноярске

КРАСНОЯРСК , 21 марта. / ТАСС /. Теплоснабжение 41 здания в Красноярске, в том числе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) ограничено из-за аварии. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Мордвинов.

"Всего подача тепла ограничена в 41 здание. В том числе в БСМП, поликлинику, школу, детский сад, администрацию Октябрьского района и жилые дома. Речь идет не о полном отключении, также остается подача горячей воды", — сказал Мордвинов.

По данным СГК, накануне сотрудники подрядной организации крупного энергетического холдинга прокладывали кабель, во время бурения был поврежден железобетонный канал теплосети. О повреждении трубопровода рабочие подрядчика не сообщили.

Сегодня было обнаружено место прорыва, специалисты приступили к его устранению. По данным СГК, ремонтные работы должны быть завершены к 24:00 (20:00 мск). Сейчас в Красноярске около нуля градусов.