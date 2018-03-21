Крымчанин искал рецепт идеального наркотика и чуть не сгорел в лаборатории

Сотрудники МВД обнаружили на окраине Симферополя кустарный цех по производству наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

38-летний подозреваемый проводил в подпольной лаборатории, расположенной в частном доме, химические опыты по синтезированию амфетамина.

Когда к нему пришли полицейские, мужчина облил стол, оборудование и материалы для изготовления порожка горючим веществом и поджог лабораторию. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и реагентами, на одежду хозяина и его подруги. Силовики с помощью троса сорвали решетки с окон дома, проникли внутрь, потушили пожар и спасли людей.

МВД опубликовало запись оперативной съемки из сгоревшей лаборатории.

В отношении хозяина лаборатории возбуждено уголовное дело. В ходе обыска оперативники нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов, остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Помимо незаконного производства запрещенных препаратов, крымчанина обвинили в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Он взят под стражу.