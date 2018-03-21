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Крымчанин искал рецепт идеального наркотика и чуть не сгорел в лаборатории
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Крымчанин искал рецепт идеального наркотика и чуть не сгорел в лаборатории 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники МВД обнаружили на окраине Симферополя кустарный цех по производству наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
38-летний подозреваемый проводил в подпольной лаборатории, расположенной в частном доме, химические опыты по синтезированию амфетамина.
Когда к нему пришли полицейские, мужчина облил стол, оборудование и материалы для изготовления порожка горючим веществом и поджог лабораторию. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и реагентами, на одежду хозяина и его подруги. Силовики с помощью троса сорвали решетки с окон дома, проникли внутрь, потушили пожар и спасли людей.
МВД опубликовало запись оперативной съемки из сгоревшей лаборатории.
В отношении хозяина лаборатории возбуждено уголовное дело. В ходе обыска оперативники нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов, остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Помимо незаконного производства запрещенных препаратов, крымчанина обвинили в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Он взят под стражу.
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