Мебель загорелась в подсобке торгового помещения на юго‑востоке Москвы

Возгорание произошло в подсобной комнате торгового помещения на улице Армавирской в Москве , пожар ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В среду в 13:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Армавирская, дом 8/23 «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание мебели в подсобной комнате торгового помещения. Люди самостоятельно до прибытия подразделений вышли на улицу. Прибывшие силы незамедлительно приступили к тушению возгорания», — говорится в сообщении.

В материале добавляется, что принятыми мерами в 13:47 возгорание было локализовано, а в 13:49 ликвидировано на площади 15 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.