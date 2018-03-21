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Мебель загорелась в подсобке торгового помещения на юго‑востоке Москвы
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Мебель загорелась в подсобке торгового помещения на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Возгорание произошло в подсобной комнате торгового помещения на улице Армавирской в Москве, пожар ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
В среду в 13:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Армавирская, дом 8/23  «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание мебели в подсобной комнате торгового помещения. Люди самостоятельно до прибытия подразделений вышли на улицу. Прибывшие силы незамедлительно приступили к тушению возгорания», — говорится в сообщении.
В материале добавляется, что принятыми мерами в 13:47 возгорание было локализовано, а в 13:49 ликвидировано на площади 15 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало.
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