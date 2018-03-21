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Спасатели Ленобласти ликвидировали последствия ДТП в Приозерском районе
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Спасатели Ленобласти ликвидировали последствия ДТП в Приозерском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
В среду в 11:15 спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Приозерском районе, сообщила пресс-служба МЧС по Ленобласти.
20 марта 2018 года поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей по адресу Приозерский район, Шувилово.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работала дежурная смена 113 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области (3 человека, 1 ед. техники).
Напоминаем:
— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.
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