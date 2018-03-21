Ямал готовится к возможным природным катаклизмам заранее

2,6 млрд рублей направлено на комплексные работы в ЯНАО по предотвращению возможных угроз природного и техногенного характера, в том числе, сезонных опасностей в виде паводков, лесных пожаров, других неблагоприятных природных явлений.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал, что на Ямале в настоящее время ведутся работы по подготовке к половодью. Гидрологическая обстановка благоприятная, тем не менее, ряд населенных пунктов по прогнозу могут попасть в зону незначительного подтопления.

Он также сообщил о наращивании группировки противопожарных сил «Ямалспаса». Для предотвращения ЧС по природным пожарами с учетом изменения климата в Арктической зоне действующая группировка будет увеличена на 107 единиц. Новые подразделения появятся в отдаленных поселках — Мужи и Яр-Сале. Спасатели уже получили современное пожарно-техническое вооружение — приобретены 10 водосливных устройств и девять квадроциклов, которые зарекомендовали себя при локализации пожаров в северной лесотундре.

Значительно обновлена и усилена система оповещения граждан о возможных ЧС. В завершающей стадии находится внедрение Системы-112. Ожидается, что до конца 2018 года номер экстренной помощи «112» будет введен в эксплуатацию на территории всего Ямала.