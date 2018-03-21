Ещё
Ямал готовится к возможным природным катаклизмам заранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямал готовится к возможным природным катаклизмам заранее 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
2,6 млрд рублей направлено на комплексные работы в ЯНАО по предотвращению возможных угроз природного и техногенного характера, в том числе, сезонных опасностей в виде паводков, лесных пожаров, других неблагоприятных природных явлений.
Об этом губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин доложил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву на совещании в Екатеринбурге, где обсуждались вопросы национальной безопасности.
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал, что на Ямале в настоящее время ведутся работы по подготовке к половодью. Гидрологическая обстановка благоприятная, тем не менее, ряд населенных пунктов по прогнозу могут попасть в зону незначительного подтопления.
Он также сообщил о наращивании группировки противопожарных сил «Ямалспаса». Для предотвращения ЧС по природным пожарами с учетом изменения климата в Арктической зоне действующая группировка будет увеличена на 107 единиц. Новые подразделения появятся в отдаленных поселках — Мужи и Яр-Сале. Спасатели уже получили современное пожарно-техническое вооружение — приобретены 10 водосливных устройств и девять квадроциклов, которые зарекомендовали себя при локализации пожаров в северной лесотундре.
Значительно обновлена и усилена система оповещения граждан о возможных ЧС. В завершающей стадии находится внедрение Системы-112. Ожидается, что до конца 2018 года номер экстренной помощи «112» будет введен в эксплуатацию на территории всего Ямала.
Красный Север: последние новости
В Тарко-Сале погорельцы налаживают быт и мечтают о переезде Появились новые фото пожара на складе бумаги в Ноябрьске На Ямале запретят продажу электронных сигарет подросткам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ161
Путин занялся «списком Собчак»62
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение