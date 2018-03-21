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Как в старые времена: на Советской площади в Ярославле запретили парковку
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Как в старые времена: на Советской площади в Ярославле запретили парковку 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
На удивление быстро отреагировали власти на возмущение ярославцев по поводу заставленной машинами Советской площади. Уже сегодня там появились запрещающие остановку и стоянку знаки. Горожане не верят своим глазам: Советская площадь пуста… прямо как в Советском союзе.
Напомним, известный блогер Ян Левин написал на своей страничке в соцсети гневный пост о сотне машин, припаркованной на Советской площади. На это возмущение сразу отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Получаю многочисленные жалобы на автомобили, припаркованные на Советской площади. Благодарю жителей за активную позицию. И разделяю эти претензии. Большая часть Советской площади — пешеходная зона, — высказался Миронов.
И вот спустя неделю площадь опустела.
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