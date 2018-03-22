Курсанты МЧС готовятся к параду Победы в Москве 

Потомки победителей 9 мая снова выйдут на парад Победы на Красной площади в Москве. К торжественному маршу сейчас готовятся и курсанты МЧС. На плацу Академии гражданской защиты прошла очередная репетиция.
В параде Победы на Красной площади примут участие 400 курсантов МЧС. Готовиться к празднику будущие офицеры начали еще в декабре. В последний месяц тренировки проходят два раза в день. Генеральная репетиция парада пройдет на Красной площади в начале мая.
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