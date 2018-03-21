В Уфе внук спас из пожара свою 81-летнюю бабушку

32-летний Артур Якупов поехал проведать свою бабушку в частный сектор Ленинского района Уфы и увидел, что дом 81-летней пенсионерки охвачен огнём.

— Внук забежал в дом и увидел, что пожилая женщина спит. Парень разбудил бабулю и вывел её на улицу, — рассказали в Центре общественной безопасности Уфы.

Но на этом Артур не остановился, он решил вернуться в дом и потушить огонь самостоятельно, но сделать этого он не смог. Дом полыхал, как факел, и подойти к нему было невозможно. К месту происшествия оперативно приехали пожарные и ликвидировали пламя. К счастью, жертв удалось избежать и огонь не успел перекинуться на соседние дома.

Как пояснили в ведомстве, причиной возгорания стали неполадки в работе электросети.