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В Ачинске мужчина спас жену из горящего дома с помощью простыней
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В Ачинске мужчина спас жену из горящего дома с помощью простыней 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Пожар в жилом доме произошел в ночь на 21 марта в Ачинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Двухэтажный дом по ул. 40 лет ВЛКСМ загорелся из-за неполадок в проводке. Огонь возник в подъезде и заблокировал жителям выход. Им пришлось спасаться через оконные проемы. Одна из женщин, выпрыгнув из окна, сломала ногу. Пенсионер Виктор Киселевич был вынужден избрать тот же путь. Чтобы спасти жену, которая с трудом передвигается, он привязал ее веревкой из простыней, другой конец которой закрепил на батарее. Таким образом он спустил женщину вниз и эвакуировался сам.
Огонь потушили около часа ночи. Сообщается, что в пожаре погиб мужчина.
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