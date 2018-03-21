В Ачинске мужчина спас жену из горящего дома с помощью простыней

Пожар в жилом доме произошел в ночь на 21 марта в Ачинске . Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Двухэтажный дом по ул. 40 лет ВЛКСМ загорелся из-за неполадок в проводке. Огонь возник в подъезде и заблокировал жителям выход. Им пришлось спасаться через оконные проемы. Одна из женщин, выпрыгнув из окна, сломала ногу. Пенсионер Виктор Киселевич был вынужден избрать тот же путь. Чтобы спасти жену, которая с трудом передвигается, он привязал ее веревкой из простыней, другой конец которой закрепил на батарее. Таким образом он спустил женщину вниз и эвакуировался сам.

Огонь потушили около часа ночи. Сообщается, что в пожаре погиб мужчина.