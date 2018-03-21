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Двоих пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Армении перевели на амбулаторное лечение
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Двоих пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Армении перевели на амбулаторное лечение 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Двоих граждан Армении, пострадавших накануне в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М4 в Воронежской области, перевели на амбулаторное лечение, сообщил в среду ТАСС главврач Павловской районной больницы Александр Королюк.
"Состояние [еще] двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, у них есть положительная динамика, они переведены на амбулаторное лечение. Один из пострадавших, получивший открытую черепно-мозговую травму, продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Показаний к операции у него нет, продолжается консервативное лечение", — сказал Королюк.
Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Во вторник одного из пациентов выписали из больницы. Королюк сказал, что в медучреждении есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания помощи пострадавшим. Консультации врачам оказывают их коллеги из регионального центра медицины катастроф, по видеосвязи накануне прошла консультация с федеральной клиникой.
ДТП произошло во вторник около 9:00 мск на 673-м км трассы М4 «Дон», где столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Еревана в Москву, и грузовик, направлявшийся в сторону Ростова. Погибли водители пассажирского автобуса и грузовика, еще девять пассажиров доставили в Павловскую центральную районную больницу. В автобусе находились 50 человек, все пассажиры направлялись в Москву на работу. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал выезд водителя автобуса на встречную полосу.
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