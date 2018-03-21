Двоих пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Армении перевели на амбулаторное лечение

"Состояние [еще] двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, у них есть положительная динамика, они переведены на амбулаторное лечение. Один из пострадавших, получивший открытую черепно-мозговую травму, продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Показаний к операции у него нет, продолжается консервативное лечение", — сказал Королюк.

Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Во вторник одного из пациентов выписали из больницы. Королюк сказал, что в медучреждении есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания помощи пострадавшим. Консультации врачам оказывают их коллеги из регионального центра медицины катастроф, по видеосвязи накануне прошла консультация с федеральной клиникой.