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Неисправность печи привела к пожару в Бабаевском районе
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Неисправность печи привела к пожару в Бабаевском районе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Происшествие случилось вечером 20 марта на ул. Проезжая в поселке Пяжелка. Спасатели приехали на место уже через четыре минуты после сообщения о возгорании. Было задействовано три единицы техники и пять человек личного состава.
Пожарным удалось отстоять строение, но внутренняя отделка квартиры выгорела почти полностью. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
В деревянном двухквартирном доме, в котором произошел пожар, жилой была только одна квартира. Хозяин — местный житель, обогревал ее с помощью печи, неисправность в работе которой и стала причиной пожара.
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