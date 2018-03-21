Неисправность печи привела к пожару в Бабаевском районе

Происшествие случилось вечером 20 марта на ул. Проезжая в поселке Пяжелка. Спасатели приехали на место уже через четыре минуты после сообщения о возгорании. Было задействовано три единицы техники и пять человек личного состава.

Пожарным удалось отстоять строение, но внутренняя отделка квартиры выгорела почти полностью. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

В деревянном двухквартирном доме, в котором произошел пожар, жилой была только одна квартира. Хозяин — местный житель, обогревал ее с помощью печи, неисправность в работе которой и стала причиной пожара.