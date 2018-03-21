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В Курганской области школьница расстреляла одноклассников из пневматического ружья
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В Курганской области школьница расстреляла одноклассников из пневматического ружья 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Курганской области школьница расстреляла одноклассников из пневматического ружья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Инцидент произошел в одной из школ Шадринска.
Собеседник агентства рассказал, что 13-летняя школьница принесла оружие из дома, оно принадлежит ее отцу. Отмечается, что у пострадавших семиклассников есть синяки и ссадины. При этом госпитализация никому не потребовалась.
Пока неизвестно, что подтолкнуло девочку к данному поступку. Сообщается, что школьница не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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