В Курганской области школьница расстреляла одноклассников из пневматического ружья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Инцидент произошел в одной из школ Шадринска.
Собеседник агентства рассказал, что 13-летняя школьница принесла оружие из дома, оно принадлежит ее отцу. Отмечается, что у пострадавших семиклассников есть синяки и ссадины. При этом госпитализация никому не потребовалась.
Пока неизвестно, что подтолкнуло девочку к данному поступку. Сообщается, что школьница не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.