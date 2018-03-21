В Курганской области школьница расстреляла одноклассников из пневматического ружья

Собеседник агентства рассказал, что 13-летняя школьница принесла оружие из дома, оно принадлежит ее отцу. Отмечается, что у пострадавших семиклассников есть синяки и ссадины. При этом госпитализация никому не потребовалась.

Пока неизвестно, что подтолкнуло девочку к данному поступку. Сообщается, что школьница не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.