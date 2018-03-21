Охрана и медики ПНИ №18 на тренировке МЧС показали отличный результат

На днях мы рассказали о новых обучающих мероприятиях МЧС на юго-западе столицы. Пост в фейсбуке о них стал самым читаемым постом этих дней на фейсбук-страничке газеты «Вестник Бутова». И вот — более подробный материал об учениях, проведённых МЧС с персоналом расположенного в ЮЗАО психоневрологического интерната (ПНИ) №18 (ул. Каховка, д. 8).

В рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России сотрудник 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (РОНПР) Управления МЧС по ЮЗАО Сергей Феклисов проверил знания работниками ПНИ №18 действий в случае обнаружения пожара. Также были проведены противопожарный инструктаж и учебная тренировка эвакуации при пожаре.

Тренировка по эвакуации при пожаре — одно из важнейших мероприятий обеспечения безопасности (особенно в учреждениях подобных ПНИ №18, где процесс эвакуации осложнён состоянием живущих здесь людей, не способных на самостоятельные быстрые и правильные действия в случае ЧП). Подобные тренировки направлены на чёткую отработку действий и повышение уровня знаний работников учреждения, от которых зависит спасение жителей интерната.

Во время тренировки все действия были приближены к реальности. Все системы защиты и оповещения сработали как положено, ибо находятся в исправном состоянии.

В смоделированных МЧС ситуациях охрана и другие работники интерната показали хорошие знания в области противопожарного режима и действий в случае пожара.

Также нужно отметить, что все работники ПНИ №18 прошли противопожарный инструктаж. На взгляд МЧС, они отлично осведомлены о порядке эвакуации в случае пожара и о правилах применения первичных средств пожаротушения. Эти правила были отработаны на практике на уличной территории интерната под наблюдением и с помощью сотрудника МЧС. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания участники учений также пользовались весьма умело.

По окончании встречи Сергей Феклисов напомнил работникам ПНИ №18 о номерах телефонов «101» или «112», по которым нужно вызывать сотрудников МЧС при чрезвычайных ситуациях.