Неизвестный обстрелял Range Rover на МКАД в районе ул. Загорьевская, водитель ранен

На юге столицы водитель иномарки получил ранение, после обстрела неизвестным его машины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«По предварительным данным, на 27 км МКАД неизвестный произвел выстрелы из неустановленного оружия в автомобиль марки Range Rover. Пострадал водитель этого автомобиля. Пострадавший смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения для оказания ему необходимой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.