Ещё
Неизвестный обстрелял Range Rover на МКАД в районе ул. Загорьевская, водитель ранен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный обстрелял Range Rover на МКАД в районе ул. Загорьевская, водитель ранен 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: MosDay.ru
На юге столицы водитель иномарки получил ранение, после обстрела неизвестным его машины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«По предварительным данным, на 27 км МКАД неизвестный произвел выстрелы из неустановленного оружия в автомобиль марки Range Rover. Пострадал водитель этого автомобиля. Пострадавший смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения для оказания ему необходимой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС: Общая площадь обрушения в здании на ул. Трубная составила 80 кв. м ГИБДД: Провал грунта произошел на проезжей части в Выхино-Жулебино Движение на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля из-за работ на инженерных сетях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке102
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД105
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»349
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы31
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение