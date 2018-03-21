Ещё
Ростовские пожарные спасли кота, упавшего с лоджии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовские пожарные спасли кота, упавшего с лоджии 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Доброе дело сделали сотрудники ростовского МЧС. Они достали кота, который выпал с лоджии многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне Сельмаш на улице Металлургической, 20/2.
По словам местной жительницы Элли Назаровой, четвероногий приземлился на козырек дома. Сначала владельцы попытались достать животное своими силами, а когда поняли, что не могут этого сделать, вызвали спасателей.
Пожарные доставали кота в темноте
— Было очень скользко: перила и крыша обледенели. Поэтому мы позвонили в МЧС, и на наш призыв о помощи откликнулись. Бригада спасателей приехала буквально через 15–20 минут. Им удалось достать кота и вернуть его хозяину. Мы не спросили ни фамилий, ни имен этих людей, но хотим сказать им большое спасибо за то, что они сделали, — написала в соцсетях Элля.
А в прошлом году пожарные спасли другого домашнего кота, просидевшего на дереве три дня.
161.ru: последние новости
На застройщика, из-за которого рухнула стена жилого дома в центре Ростова, завели уголовное дело В центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле «зебры» коробки В пожаре на Извилистой пострадала ростовчанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ168
Путин занялся «списком Собчак»62
Россия закрыла границу для грузов с Украины134
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение