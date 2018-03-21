Ростовские пожарные спасли кота, упавшего с лоджии

Доброе дело сделали сотрудники ростовского МЧС . Они достали кота, который выпал с лоджии многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне Сельмаш на улице Металлургической, 20/2.

По словам местной жительницы Элли Назаровой, четвероногий приземлился на козырек дома. Сначала владельцы попытались достать животное своими силами, а когда поняли, что не могут этого сделать, вызвали спасателей.

Пожарные доставали кота в темноте

— Было очень скользко: перила и крыша обледенели. Поэтому мы позвонили в МЧС, и на наш призыв о помощи откликнулись. Бригада спасателей приехала буквально через 15–20 минут. Им удалось достать кота и вернуть его хозяину. Мы не спросили ни фамилий, ни имен этих людей, но хотим сказать им большое спасибо за то, что они сделали, — написала в соцсетях Элля.

А в прошлом году пожарные спасли другого домашнего кота, просидевшего на дереве три дня.