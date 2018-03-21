В Казани сгорел павильон «Ермолино» с сосисками и колбасами 

В Авиастроительном районе Казани сгорел торговый павильон «Ермолино», который находится на Беломорской.
Пожар произошел ночью 20 марта. Сотрудники МЧС прибыли на место спустя 3 минуты после звонка очевидца. Пожарных встретил охранник рынка на Гудованцева. Он рассказал, что внутри павильона никого нет, о помощи никто не просил.
Пожарные справились с огнем меньше чем за 10 минут. В результате пожара в помещении сгорела внутренняя отделка и коробки с продуктами. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Компания «Ермолино» выпускает полуфабрикаты: колбасы, консервы, пельмени, сосиски, макароны, соусы и молочные продукты.
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