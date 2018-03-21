На северо-западе Москвы почтили память героя-пожарного Евгения Чернышёва

20 марта 2010 года при исполнении служебного долга погиб Евгений Николаевич Чернышёв . Евгений Николаевич — настоящая легенда службы пожаротушения, за его плечами тысячи потушенных пожаров и сотни спасённых жизней. Герой России…посмертно.

Евгения Николаевича с нами нет, но его подвиг навечно в сердцах людей. На Митинском кладбище почтить память героя собрались не только родственники и друзья Евгения Николаевича, но и его сослуживцы.

Живые цветы на могиле героически погибшего пожарного. Память о нём жива.