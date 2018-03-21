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На северо-западе Москвы почтили память героя-пожарного Евгения Чернышёва
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На северо-западе Москвы почтили память героя-пожарного Евгения Чернышёва 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
20 марта 2010 года при исполнении служебного долга погиб Евгений Николаевич Чернышёв. Евгений Николаевич — настоящая легенда службы пожаротушения, за его плечами тысячи потушенных пожаров и сотни спасённых жизней. Герой России…посмертно.
Евгения Николаевича с нами нет, но его подвиг навечно в сердцах людей. На Митинском кладбище почтить память героя собрались не только родственники и друзья Евгения Николаевича, но и его сослуживцы.
Живые цветы на могиле героически погибшего пожарного. Память о нём жива.
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