В Волгограде внедорожник протаранил автобус, есть пострадавшие

Niva Chevrolet врезалась в автобус в Красноармейском районе Волгограда утром 24 марта, в результате ДТП пострадало несколько человек.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, авария произошла около Вторчермета. По предварительной информации, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил общественный транспорт. От удара иномарку отбросило в камыши на обочину.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали. Все они ехали во внедорожнике.

Публикация от Волгоград (@ghest_vlg) 24 Мар 2018 в 2:34 PDT