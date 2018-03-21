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Пенсионер погиб во время пожара в многоэтажке в Ростове
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Пенсионер погиб во время пожара в многоэтажке в Ростове 

Деловое сообщество 4 часа назад
Накануне вечером, 21 марта, 64-летний житель пятиэтажки на улице Российской в Ростове-на-Дону погиб во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем в одной из квартир жилого дома. Пожилой мужчина с ограниченными возможностями здоровья задохнулся в дыму, в связи с тем, что не смог самостоятельно выбраться. Двадцать других жителей было эвакуировано. Площадь возгорания достигала 7 кв м. С огнем боролось 20 спасателей, всего на место возгорания выезжало пять пожарных расчетов. Ликвидировать огонь удалось за 20 минут.
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