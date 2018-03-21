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В Прикамье заживо сгорели 4 человека
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В Прикамье заживо сгорели 4 человека 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
При пожаре в частном доме.
Вечером 20 марта в деревне Зотина (Ильинский район) сгорел частный дом. На пепелище нашли тела троих мужчин и женщины.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 19.29. Пожар был потушен спустя 2 часа.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, в день трагедии семейная пара выпивала с двумя гостями. Около 19.00 произошло короткое замыкание в электроплите, что и стало причиной ЧП, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
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